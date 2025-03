Grupo extorquia vítimas em empréstimos e confiscava cartões sociais em MS

A Polícia Civil prendeu três pessoas e apreendeu mais de R$ 437 mil em espécie durante a Operação "Benefício Seguro", deflagrada nesta 2ª feira (31.mar.25) em Corumbá e Ladário. Os suspeitos são investigados por extorsão, furto mediante fraude, agiotagem, porte ilegal de arma, entre outros crimes.

A operação, conduzida pela 1ª Delegacia de Corumbá com apoio da Delegacia de Ladário, cumpriu três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Além do dinheiro, também foram recolhidos centenas de documentos pessoais, cartões de benefício social, munições, três veículos e joias.

Segundo a investigação, o grupo emprestava dinheiro com juros abusivos de até 30% ao mês, exigindo como garantia cartões de benefício com senha, joias ou veículos. Mesmo após o pagamento das dívidas, os bens não eram devolvidos. As vítimas ainda eram ameaçadas com armas de fogo e tinham os cartões utilizados para saques indevidos.