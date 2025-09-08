MS Notícias

VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Harenaki Javaé, de 18 anos, é estuprada e queimada viva

Corpo da jovem indígena foi achado carbonizado. Corpo da jovem indígena foi achado carbonizado.
Harenaki Javaé, de 18 anos, foi estuprada e morta carbonizado na Aldeia Canauanã, em Formoso do Araguaia, região sul do estado do Tocantins (a etnia). O corpo dela foi encontrado no sábado (6.set.25). 

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) repudiou veementemente o crime. A íntegra.  

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) disse que Harenaki era moradora da Aldeia São João. As duas aldeias ficam dentro da Ilha do Bananal.

A Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais de Tocantins (SEPOT) também condenou o crime. A íntegra

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas pela 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia com apoio da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Gurupi.

A deputada federal Célia apontou o caso como brutal feminicídio. A íntegra.  

