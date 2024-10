Hilux capota, bate em árvore e mata motorista e a passageira em MS

Aldo Medeiros de Andrade, de 55 anos, e Anna Mel Calixto Santinatti, de 18 anos, morreram em um grave acidente de trânsito na noite de domingo (6.out.24), na BR-376, em Vicentina, a 246 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site MS News, Aldo dirigia uma Hilux prata no sentido de Jateí a Vicentina quando, por razões ainda a serem investigadas, perdeu o controle do veículo, saiu da pista, derrubou uma cerca e colidiu contra uma árvore.

O impacto foi tão forte que ambos morreram no local, presos às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, da Polícia Civil, Militar e Científica trabalharam na ocorrência.

Aldo e Anna eram bastante conhecidos na região, tendo ambos vivido em Vicentina e Dourados, onde possuem familiares. Aldo era ex-policial e dono de uma garagem em Dourados.