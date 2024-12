Homem armado com faca morre após levar tiro da PM em Campo Grande

Um homem de 38 anos, identificado como Wellington Ferreira dos Santos, morreu em um confronto com a Polícia Militar entre a noite de 6ª feira (6.dez.24) e a madrugada de sábado (7.dez.24), no bairro Novos Estados, em Campo Grande. Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos dois disparos no local.

Moradores informaram que a polícia chegou à residência localizada na Rua Arlindo Sampaio, onde o homem estava, e o encontrou na varanda, segurando uma faca. Diante da situação, um dos policiais efetuou disparos que atingiram Wellington. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A ex-esposa do homem estava na residência no momento do incidente, mas ficou em estado de choque. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o que teria motivado o confronto nem se a vítima possuía antecedentes criminais.