Homem é assassinado a facadas após ser levado à força de casa em MS

Um homem identificado como Lucas Mateus Afonso Arguelho, de 27 anos, foi assassinado a facadas na noite deste sábado (9.nov.24) em Itaporã, 224 quilômetros de Campo Grande. Conforme apurado, Lucas estava dentro de sua casa quando foi surpreendido pelo agressor, que o forçou a sair, arrastando-o para fora.

Na sequência, a vítima foi esfaqueada e, mesmo ferido, tentou fugir, deixando rastros de sangue por aproximadamente 100 metros até desabar em uma via pública. Testemunhas informaram que Lucas havia sido abordado pela Polícia Militar horas antes do crime, resultando em uma multa.

As circunstâncias desse contato anterior ainda são analisadas para verificar uma possível conexão com o homicídio. Até o momento, o autor do crime permanece não identificado.

A equipe de perícia técnica foi acionada para coletar provas no local, enquanto a Polícia Civil de Itaporã prossegue com as investigações para tentar identificar o responsável.