Homem é detido após apalpar seios de menina de 14 em mercado de MS

Na manhã desta 3ª feira (3.dez.24), por volta das 11 horas, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência no Mercado Nutrimais, onde um homem teria assediado uma adolescente na cidade de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Sidro News, ao chegar ao local, os policiais conversaram com a mãe da jovem, que informou ter deixado sua filha de 14 anos cuidando das compras na entrada do mercado enquanto ia comprar algumas embalagens do outro lado da rua.

Ao retornar, encontrou a filha muito chorosa, que relatou ter sido tocada nos seios por um homem desconhecido.Com o auxílio de pessoas que estavam nas proximidades, a mãe conseguiu localizar o suspeito e acionou a polícia.

A equipe policial solicitou as imagens das câmeras de segurança do mercado e confirmou que um homem de 41 anos havia abordado a menor, tentando tocar seus seios em várias ocasiões até conseguir efetivamente fazê-lo antes de se retirar do local.

Diante das evidências, o suspeito foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde ficará à disposição da Justiça.