Atraído para encontro com adolescente, homem acabou morto em emboscada

Gerson Martins dos Santos Sobrinho, de 48 anos, conhecido como "Cascavel", foi atraído para um encontro amoroso e brutalmente assassinado na última 5ª feira (28.nov.24), em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. O corpo da vítima foi localizado por policiais civis, submerso em um córrego, preso às vigas de uma ponte na rodovia, vestindo apenas roupas íntimas.

De acordo com as investigações da Seção de Investigações Gerais (SIG) divulgadas nesta 2ª feira (2.dez.24), Gerson teve sua motocicleta, celular, carteira e outros objetos pessoais roubados após ser atacado. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

Na 6ª feira (29.nov.24), três suspeitos foram detidos: um jovem de 19 anos e dois adolescentes, de 16 e 17 anos. A motocicleta da vítima, junto com outros pertences, foi recuperada, além de dois simulacros de arma de fogo usados na ação criminosa.

A investigação revelou que a vítima foi atraída ao local pela adolescente sob o pretexto de um encontro amoroso. Durante o encontro, Gerson foi surpreendido pelos outros suspeitos e violentamente agredido até a morte. Seu corpo foi ocultado no córrego, enquanto seus bens foram roubados.

O caso segue sob investigação para detalhar a dinâmica do crime, identificar possíveis outros envolvidos e esclarecer os motivos que levaram ao assassinato.