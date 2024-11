Homem é morto em casa usada por usuários de drogas em MS

Na madrugada deste sábado (30.nov.24), a Polícia Civil de Chapadão do Sul iniciou investigações sobre um homicídio ocorrido em uma residência frequentada por viciados. A vítima, identificada preliminarmente como V.C.S.A., foi encontrada morta em um dos quartos da casa, apresentando sinais de violência causados por arma branca. O objeto utilizado no crime não foi localizado no local.

De acordo com informações da Polícia Civil, a residência era frequentemente utilizada por usuários de substâncias ilícitas. O proprietário do imóvel, identificado como E.X.O., relatou que esteve ausente desde a noite anterior, quando viajou para Campo Grande e deixou o local sob os cuidados da vítima. Ao retornar, encontrou o corpo e acionou uma sobrinha, que comunicou a polícia.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou o crime no local. Conforme nota da Polícia Civil, os procedimentos de praxe foram realizados, incluindo o isolamento da área, a perícia técnica e o recolhimento do corpo pela funerária. Equipes de investigadores e peritos iniciaram o levantamento de informações para esclarecer as circunstâncias do crime.

Até o momento, não há suspeitos identificados, e as investigações seguem em andamento.