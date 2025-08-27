Homem é preso em Corumbá por armazenar pornografia infantil

Um homem de 44 anos foi preso na 3ª feira (26.ago.25) em Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

A Polícia Federal cumpriu o mandado durante a Operação ‘Puer Praesidio 3’.

O suspeito já havia sido alvo da Operação Nicolau 16, em março deste ano, quando seus equipamentos eletrônicos foram apreendidos.

Na ocasião, foram encontrados vídeos, fotos e pesquisas envolvendo exploração sexual de crianças e adolescentes.

O mandado de prisão preventiva foi emitido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá. A Polícia Federal segue investigando o caso para identificar a extensão do material armazenado.