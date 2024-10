Homem é preso por ameaçar médicas e deixar bilhete macabro em hospital

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul, a 237 quilômetros de Campo Grande, prendeu preventivamente um homem de 20 anos, acusado de perseguição e ameaças contra médicas do Hospital da SIAS. O indivíduo apresentava comportamento violento há mais de um mês, chegando a invadir o hospital e trancar uma profissional em uma sala de atendimento. Além disso, deixou um bilhete macabrado com dados pessoais enderençados a uma das profissionais.

Conforme as investigações, o autor exigia insistentemente receitas médicas, demonstrando agressividade. Em um dos incidentes, apenas a intervenção de outras pessoas impediu um desfecho mais grave. O caso gerou temor nas vítimas, que relataram abalo psicológico em razão de episódios recentes de violência contra médicos.

Nos últimos dias, uma nova vítima informou que passou a ser perseguida pelo mesmo autor, que causou danos em um laboratório ao acreditar que a médica estava no local. Ele deixou um bilhete com um desenho de fantasma e elaborou um fluxograma indicando o nome da profissional e seu número de CRM, demonstrando planejamento em seus atos.

Diante da gravidade da situação, o Poder Judiciário deferiu o pedido de prisão preventiva. A detenção foi realizada pela equipe da DAM, com apoio do 14º Batalhão da Polícia Militar. O autor está preso e à disposição da Justiça. Segundo o delegado Alexandre Neves, as investigações continuarão para apurar todos os detalhes e identificar outras possíveis vítimas.