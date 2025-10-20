Homem é preso por suspeita de agredir o pai idoso no banho

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante no domingo (20.out.25), em Dourados (MS).
Ele é suspeito de praticar maus-tratos contra o próprio pai, um idoso de 85 anos.
O caso ocorreu em uma residência no Jardim Água Boa, na rua Maria de Carvalho.
A Polícia Militar foi acionada por vizinhos, que denunciaram a situação.
Segundo informações policiais, o suspeito era o cuidador da vítima.
Ele teria empurrado o idoso durante uma tentativa de banho.
Com a agressão, a vítima caiu sobre o vaso sanitário.
Relatos indicam que os maus-tratos poderiam ser contínuos.
O autor foi detido e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).
O idoso foi resgatado e encaminhado aos cuidados de outra filha.
A Polícia Civil investigará o caso para adotar as medidas legais.