Homem é preso por suspeita de agredir o pai idoso no banho

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante no domingo (20.out.25), em Dourados (MS).

Ele é suspeito de praticar maus-tratos contra o próprio pai, um idoso de 85 anos.

O caso ocorreu em uma residência no Jardim Água Boa, na rua Maria de Carvalho.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos, que denunciaram a situação.

Segundo informações policiais, o suspeito era o cuidador da vítima.

Ele teria empurrado o idoso durante uma tentativa de banho.

Com a agressão, a vítima caiu sobre o vaso sanitário.

Relatos indicam que os maus-tratos poderiam ser contínuos.

O autor foi detido e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

O idoso foi resgatado e encaminhado aos cuidados de outra filha.

A Polícia Civil investigará o caso para adotar as medidas legais.