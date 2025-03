Homem é preso por ver pornô e assediar menor dentro de ônibus em MS

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na tarde de 3ª feira (18.mar.25), após cometer atos de importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos dentro de um coletivo no Bairro Morada Verde, em Campo Grande.

Por volta das 12h, a vítima relatou que o suspeito iniciou a conduta ao assistir a vídeos pornográficos no celular, olhando para ela enquanto simulava masturbação por cima da roupa. A adolescente desceu do ônibus e comunicou o fato ao fiscal do terminal, que acionou a Polícia Militar.

Os envolvidos foram levados à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde foram colhidos depoimentos e realizadas diligências. A vítima apresentou gravação parcial da ação do suspeito, que constava em seu celular.

Consultas aos sistemas policiais revelaram que o homem já tinha registro por conduta semelhante contra sua enteada. Diante dos elementos, o delegado plantonista da DEPCA decretou a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), por ato libidinoso cometido sem consentimento da adolescente.