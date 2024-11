Homem é preso suspeito de furtar R$ 1 milhão em defensivos agrícolas

Em uma operação da Polícia Civil na 5ª feira (31.out.24), um homem de 54 anos acabou preso em Araçatuba (SP) sob acusação de furtar aproximadamente R$ 1 milhão em defensivos agrícolas em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande, e cidades próximas.

A prisão integra a segunda fase da Operação Poison, voltada ao combate de crimes contra o patrimônio rural.

A prisão do suspeito foi possível após uma investigação detalhada conduzida pela delegacia de Ribas do Rio Pardo, que resultou na solicitação do pedido de prisão temporária.

Segundo os investigadores, o furto envolveu um esquema bem estruturado para o desvio de defensivos, insumos essenciais e de alto valor no setor agrícola.