Jovem confessa furto de R$ 35 mil do avô para abastecer estoque de loja

Uma jovem de 18 anos confessou o furto de R$ 35 mil do avô, de 78 anos, ocorrido em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. O caso foi esclarecido pela Seção de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Polícia Civil.

Conforme apurado, a vítima, que costumava guardar economias em uma caixa de sapatos em sua casa, notou o crime quando foi colocar um cheque na caixa e percebeu que todo o dinheiro havia desaparecido.

Preocupado, o idoso registrou a ocorrência na delegacia. Durante as investigações, os policiais apuraram que a neta teve acesso à residência e furtou o dinheiro sem que ele percebesse. A jovem foi convocada a prestar depoimento e, diante das evidências reunidas pelos investigadores, confessou o crime.

Segundo a autora, o valor furtado foi usado para adquirir produtos destinados ao estoque de uma loja que ela administra na cidade. A SIG apurou que o acesso ao dinheiro ocorreu de forma deliberada, sugerindo que a autora conhecia o hábito do avô de guardar quantias em espécie na caixa de sapatos.

Com a confissão, a mulher foi indiciada por furto, e as autoridades seguem investigando para apurar se há possibilidade de recuperação parcial ou total do valor subtraído. Além disso, os investigadores avaliaram se houve participação de terceiros ou se a autora agiu sozinha.