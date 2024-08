Homem é suspeito de estuprar e asfixiar idoso até a morte em MS

A Polícia Civil de Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande, em operação conjunta com a Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem de 38 anos, suspeito de assassinar um idoso de 68 anos no bairro Jardim Nova Água Clara. O crime ocorreu na noite de 3ª feira. (13.ago.24), entre 21h e 23h, e chocou a comunidade local pela brutalidade envolvida.

O corpo da vítima foi encontrado em sua residência com sinais de violência, incluindo o nariz quebrado, asfixia e indícios de possível abuso sexual. A polícia foi acionada após a descoberta do cadáver, que estava em uma posição que sugeria agressão física grave. O suspeito, que inicialmente alegou ter encontrado o corpo, apresentou diversas contradições em seu depoimento, o que levou à sua prisão.

Durante o processo investigativo, a cronotanatognose - um estudo que determina o tempo de morte - revelou inconsistências adicionais na versão apresentada pelo autor. Sob pressão, o suspeito admitiu estar presente na cena do crime durante o período em que a morte ocorreu, embora tenha negado a prática de relações sexuais com a vítima ou participação no homicídio.

A Polícia Civil apurou que o autor e a vítima mantinham um relacionamento ainda não completamente esclarecido, o que pode ter motivado o crime. O homem foi preso em flagrante por homicídio qualificado, caracterizado por motivo fútil e meio cruel.

As investigações seguem em andamento, com a Polícia Civil aguardando os resultados da perícia para determinar se houve crime sexual envolvido.