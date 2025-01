Homem entrega veículo por droga a jovem e denuncia falso roubo em MS

A Polícia Civil de Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande, identificou que a denúncia de roubo feita por um homem de 52 anos, no último dia 11 de janeiro, era falsa. Durante depoimento, ele confessou ter trocado o veículo por uma porção de droga e, temendo a reação de familiares, inventou a história de um assalto.

Inicialmente, o homem relatou que, no dia 10 de janeiro, foi abordado por dois indivíduos armados com uma faca, que o obrigaram a entrar no próprio carro. Ele alegou ter sido levado a um local desconhecido, onde foi amarrado enquanto os supostos criminosos fugiam com o veículo. No dia seguinte, o carro foi encontrado abandonado em uma via pública, sem as placas.

Ao ser chamado para prestar novo depoimento em 15 de janeiro, a polícia identificou inconsistências no relato inicial. Pressionado, o homem admitiu que não houve roubo. Ele explicou que entregou o carro a um jovem em troca de drogas, mas o rapaz não devolveu o veículo. Com receio de enfrentar os familiares, decidiu registrar um falso boletim de ocorrência.

Após a confissão, a polícia alterou o registro da ocorrência, e o homem agora responderá pelo crime de comunicação falsa de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal.