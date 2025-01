Preso envolvido no roubo de R$ 1,5 milhão em joias no interior do MS

A Polícia Civil, por meio das Seções de Investigações Gerais (SIG) das delegacias de Miranda e Aquidauana, cumpriu na manhã de 4ª feira (15.jan.25) dois mandados de busca e apreensão relacionados ao roubo de joias ocorrido em Miranda, em 1º de dezembro de 2024. O crime resultou no prejuízo estimado de R$ 1,5 milhão a uma comerciante local.

As buscas foram realizadas em duas residências na cidade de Anastácio, envolvendo dois suspeitos de participação no delito. Durante a operação, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra W.N.N., de 20 anos, morador de uma das casas alvo da ação. O jovem é investigado por possível participação no crime.

As medidas cautelares foram solicitadas pela autoridade policial responsável pela investigação e aprovadas pelo Ministério Público, sendo autorizadas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Miranda. As investigações, ainda em andamento, têm como objetivo identificar todos os envolvidos no roubo.

O Roubo

No dia 1 de dezembro do ano passado, uma mulher de 55 anos e sua filha viveram momentos de terror durante um assalto em sua residência, em Miranda. O crime ocorreu por volta das 14h, quando dois assaltantes invadiram a casa, renderam as vítimas e as mantiveram reféns por cerca de uma hora.

Os criminosos roubaram joias de alto valor e realizaram uma transferência bancária de R$ 11 mil usando a conta de uma das vítimas. Durante o assalto, a mulher de 55 anos foi espancada, sofrendo ferimentos significativos. Os criminosos impediram as vítimas de pedir ajuda ou sair da casa enquanto realizavam o roubo.