Homem estupra menina de 3 anos e a agride com enxadada na cabeça

Um homem é suspeito de estuprar uma criança de três anos e agredi-la com golpe de enxada na cabeça, na cidade de Votorantim, no interior de São Paulo. A vítima foi socorrida e precisou ser submetida a uma cirurgia no domingo (15).

Informações do G1 dão conta de que a Polícia Civil foi acionada após a vítima ser encontrada em uma calçada, sangrando muito, ao lado da mãe. Ele foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

No unidade, foram realizados vários exames, dentre os quais para identificar sinais de violência sexual, que resultaram em positivo. Neste contexto, ela foi levada ao Instituto Médico Legal de Sorocaba (SP), para exame de corpo de delito.

Consta que a vítima tinha lesões de estupro já cicatrizadas, sinalizando que vinha sendo abusada já há algum tempo. A mãe alegou que o agressor é um vizinho que teria invadido a casa e atacado a criança. Ele estaria sob efeito de drogas. O caso está sendo investigado.