Homem estuprava enteada há 6 anos dentro de casa em MS

Na manhã desta 4ª feira (21.maio.25), a Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, com apoio da Polícia Militar, prendeu um homem de 41 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada, atualmente com 12 anos. As investigações apontam que os abusos começaram quando a vítima tinha 6 anos e ocorreram de forma contínua.

O caso foi descoberto após denúncia do Conselho Tutelar, que acionou a Polícia Civil. Durante as investigações, foram colhidos depoimentos, realizadas diligências e exames periciais, incluindo o exame sexológico, que confirmaram os indícios contra o suspeito.

Com base nas provas, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem, cumprida hoje pelos policiais. A vítima está recebendo atendimento especializado e acolhimento.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e orienta que casos suspeitos de abuso ou violência sexual sejam denunciados imediatamente pelo Disque 100, delegacias ou Conselhos Tutelares.