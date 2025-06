Homem invade casa, tenta matar ex e filho dela a facadas e vai preso em MS

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na 2ª feira (23.jun.25) pela Polícia Civil de Aparecida do Taboado, após esfaquear a ex-companheira, de 34 anos, e o filho dela, de 16, que tentou defendê-la. A mulher foi vítima de tentativa de feminicídio e o adolescente de tentativa de homicídio qualificado.

O crime aconteceu nas primeiras horas da manhã, quando o suspeito invadiu a residência das vítimas e desferiu diversos golpes de faca. O jovem foi ferido ao tentar impedir o ataque. Após o crime, o homem fugiu e deixou para trás uma mochila com objetos pessoais, o que ajudou na sua identificação. As vítimas foram socorridas e seguem em atendimento médico.

A equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia deu início imediato às buscas, com o apoio de todos os setores da unidade. Ao longo do dia, os policiais analisaram imagens de segurança, monitoraram possíveis rotas de fuga e rastrearam os deslocamentos do autor, inclusive entre municípios. Ele foi reconhecido pelas roupas que usava durante a fuga.

Por volta das 19h, o suspeito foi localizado em um hotel, após passar pelo terminal rodoviário da cidade. Durante a abordagem, ele resistiu à prisão e precisou ser contido. Foi levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.