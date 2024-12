Homem mata colega a pauladas e tenta se passar por testemunha

Na manhã desta 2ª feira (16.dez.24), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 50 anos acusado de matar seu colega de residência a pauladas no bairro Center Park, em Campo Grande. O crime, ocorrido na casa onde ambos moravam, foi inicialmente relatado pelo autor como um ato cometido por uma terceira pessoa, mas investigações apontaram que ele era o verdadeiro responsável.

Equipes da Depac-Cepole da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Polícia Militar, foram acionadas para investigar o caso. No local, os policiais encontraram indícios que contradiziam a versão inicial apresentada pelo acusado, identificado como W.F.G., que se apresentou como testemunha do crime.

Ele chegou a informar onde a arma do homicídio, um pedaço de madeira ensanguentado, estava escondida em um montante de brita próximo à casa. No entanto, seu relato tinha várias contradições.

Diante das inconsistências e com base em imagens de videomonitoramento e depoimentos preliminares, os investigadores passaram a suspeitar de W.F.G. Após ser confrontado na delegacia, ele confessou o crime.

Em seu interrogatório, alegou que a vítima, ainda não totalmente identificada, era agressiva e que o homicídio foi motivado por uma discussão entre os dois. Segundo ele, a briga começou após ele ter sido agredido pelo colega de residência.

O acusado foi autuado por homicídio qualificado, devido ao recurso que dificultou a defesa da vítima, e permanece custodiado aguardando decisão judicial. A arma do crime foi apreendida, e as investigações continuam.