Homem mata gato da ex-mulher e toca fogo na casa dela em Goiás

Geron Almeida Oliveira, de 30 anos, foi preso na 3ª feira (5.ago.25), em Águas Lindas de Goiás, suspeito de cometer uma série de crimes contra sua ex-companheira, com quem teve um relacionamento de mais de dez anos.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Geron invadiu o apartamento da vítima, matou o gato da família a golpes, quebrou objetos da casa na presença da filha do casal e, horas depois, retornou ao local para atear fogo no imóvel, causando destruição total da residência.

Os crimes ocorreram nos dias 26 e 27 de julho. As investigações indicam que as ações foram motivadas por inconformismo com o fim do relacionamento e tiveram caráter de retaliação. O incêndio colocou em risco a vida da vítima, de seus familiares e de vizinhos.

A vítima relatou ainda ter sofrido ameaças, agressões patrimoniais e violência psicológica constante. Após diligências e negociações com a defesa, Geron se apresentou à delegacia, onde teve a prisão formalizada.

Ele vai responder por incêndio em casa habitada, dano qualificado, maus-tratos com morte de animal doméstico e violência psicológica contra a mulher.