Homem mata mulher com tiro na cabeça, se esconde na casa do primo e vai preso

O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu no domingo (13) o homem suspeito de matar a tiros a esposa Lucilene Freitas dos Santos, de 33 anos, crime cometido na noite da 5ª feira (10.out.24) passada, no Jardim Presidente, em Campo Grande.

O autor, de 28 anos, foi localizado com a arma do crime, um revólver calibre 32, na casa do primo, que também foi preso por favorecimento pessoal. Conforme apurado, na data dos fatos, a vítima foi encontrada caída em casa, baleada na cabeça.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa, mas não resistiu e morreu horas depois durante uma parada cardiorrespiratória.

O marido dela não havia sido encontrado no local do crime. A filha de Lucilene, no entanto, relatou à polícia que momentos antes estava em casa com o pai e a mãe, quando foi dormir. Em dado momento, acordou com o tiro e o homem já não estava mais lá.