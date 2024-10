Homem morreu após ser espancando e jogado em tanque com piranhas

Um homem morreu após ser espancado por dois dias e, em seguida, jogado dentro de um tanque de piranhas no bairro Aparecidinha, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O crime ocorreu em dezembro de 2022, mas os detalhes da investigação foram divulgados pela Polícia Civil nesta 2ª feira (14.out.24).

De acordo com informações do G1, na semana passada a polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento no crime. A ex-mulher da vítima e outros dois homens já estavam presos. As investigações apontam que a motivação teria sido vingança, planejada pela ex-esposa, que havia sido vítima de violência doméstica e registrado cinco boletins de ocorrência contra o ex-marido.

Segundo a apuração policial, a ex-mulher contratou um vizinho por R$ 2,9 mil para dar um susto no ex-companheiro. O vizinho, por sua vez, chamou mais dois homens para ajudá-lo. O grupo atraiu a vítima para uma propriedade rural com a promessa de uma vaga de emprego. No local, os agressores passaram a espancá-lo brutalmente.

O homem foi agredido por dois dias consecutivos antes de ser jogado no tanque de piranhas. No entanto, o exame de corpo de delito realizado posteriormente constatou que, quando foi jogado no tanque, ele já estava morto.