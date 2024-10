Homem perseguia e assediava crianças na entrada de escola em Goiás

A Polícia Civil de Goiás, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu em flagrante na semana passada um homem acusado de assediar e perseguir crianças próximo a uma escola em Pontalina, região atendida pela 19ª Delegacia Regional de Polícia. O suspeito agia abordando as vítimas nos horários de entrada e saída dos alunos.

A denúncia foi feita por uma funcionária da escola ao meio-dia do mesmo dia, o que levou a Polícia Civil a iniciar as investigações imediatamente. O Conselho Tutelar e a responsável legal de duas das vítimas foram acionados, enquanto as autoridades coletavam provas e buscavam o autor.

A Polícia Militar deu continuidade às buscas e localizou o suspeito, efetuando a prisão em flagrante. A Autoridade Policial de Pontalina ratificou a prisão e solicitou à Justiça a conversão da detenção em prisão preventiva, além de medidas protetivas de urgência contra o acusado.