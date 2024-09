Homem que planejava matar o sogro morre em confronto com a PM

Um homem que estava planejando assassinar o sogro acabou morto em confronto com a Polícia Militar em Itapuranga (GO). Os fatos ocorreram na tarde da 3ª feira (17.set.24) durante uma abordagem. A 10ª Companhia de Policiamento Rodoviário (CRPM) estabeleceu barreiras em estradas próximas após receber informações sobre um veículo VW Voyage que havia sido roubado em Itaberaí e estava se dirigindo a Itapuranga.

De acordo com o jornal Folha de Jaraguá, o suspeito foi interceptado na GO-230, mas conseguiu escapar em alta velocidade.Durante a perseguição, ele entrou em uma área rural, onde perdeu o controle do carro e colidiu com uma cerca. Após o acidente, abandonou o veículo, que continha sua namorada adolescente, e tentou fugir correndo.A jovem informou aos policiais que seu namorado estava armado e que a havia buscado em casa com a intenção de ir a Trindade para matar seu pai.

Segundo ela, o homem alegou que o pai oferecia a filha para exploração sexual em troca de drogas. Um cerco foi montado na área do acidente, e quando uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD) localizou o suspeito, ele disparou contra os policiais com um revólver calibre .32.

O homem, identificado apenas como Ivan, foi ferido no tiroteio e socorrido pelos PMs, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois de chegar ao hospital em Itapuranga. A polícia não divulgou a idade do suspeito nem se ele tinha antecedentes criminais.