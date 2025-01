Homem sai do banho nu e estupra a avó de 76 anos que via TV em MS

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta 6ª feira (17.jan.24) na rodovia MS-156, entre Dourados e Itaporã, acusado de estuprar sua avó, uma idosa de 76 anos. O crime ocorreu na noite de 5ª feira (16.jan.25), dentro da residência da vítima.

Segundo informações do site Itaporã News, o acusado estava tomando banho na casa da avó e saiu do banheiro sem roupas, dirigindo-se à idosa, que assistia televisão no sofá. Ele então teria cometido o estupro, causando lesões nas pernas e no órgão genital da vítima.

Após a denúncia, a Polícia Militar iniciou buscas pela região e localizou o suspeito na manhã desta sexta, próximo a uma rotatória nas proximidades de uma indústria de arroz. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itaporã, onde permanece à disposição da Justiça.