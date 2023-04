Identificadas crianças assassinadas em creche de Blumenau

Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, Bernardo Pabst da Cunha e Enzo Marchesin Barbosa, ambos de 4 anos, e Larissa Maia Toldo, de 7 anos, são as identidades das crianças assassinadas por Luiz Henrique de Lima, de 25 anos, que invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, localizada na Rua Caçadores, Bairro Velha, em Blumenau (SC), nesta 4ª.feira (5.abr.23).

Segundo a polícia, o assassino, chegou de motocicleta na unidade, pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças usando uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a a crueldade, ele se entregou ao 10º Batalhão da Polícia Militar. Até a última atualização desta reportagem, estava sendo apurado se há mais envolvidos no ataque.

Após saber dos ataques, os pais das crianças foram ao local e, segundo os bombeiros, o clima era de desespero. Inicialmente, apenas os agentes de segurança entraram no local para o resgate das vítimas, e os sobreviventes foram sendo liberados pouco a pouco.

Além das mortes, cinco alunos ficaram feridos — um com ferimentos no pescoço, que precisará passar por uma cirurgia nesta tarde.

O Hospital Santo Antônio disse, entretanto, que todas as crianças internadas na instituição, estão com o estado de saúde estável.

Veja mais sobre isso, lendo as matérias abaixo:

SANTA CATARINA

Esse ataque de hoje, ocorreu há exatamente 1 ano, daquele cometido por Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, invadir a creche Aquarela, em Saudades (SC) e na porta da escila matar a professora de educação infantil, Keli Adriane Anieceviski, de 30 anos. Depois, segundo o delegado Jerônimo Marçal, o suspeito seguiu até uma sala de aula, onde haviam 4 crianças. Ali o criminoso desferiu golpes de facão contra os bebês, três deles morreram no local e um foi resgatado com vida. Mostramos esse caso aqui no MS Notícias.

OUTRO ESTADO

Na 2ª.feira (27.mar.23), também mostramos aqui no MS Notícias, que a escola Thomazia Montoro, na Rua Adolfo Melo Júnior, na Vila Sônia, em São Paulo (SP), foi invadida por um assassino, de 13 anos, que matou a facadas a professora de ciência Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Além da educadora, o criminoso esfaqueou outras 3 professoras e dois colegas da turma do 8ª ano.

BRASIL

Desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil.