Idosa é atraída para buscar cigarro e acaba estuprada em MS

A Polícia Civil de Ivinhema prendeu em flagrante um homem de 21 anos acusado de estuprar uma idosa de 61 anos. O crime ocorreu no domingo (6.out.24), durante uma confraternização na frente da casa de um parente da vítima.

A idosa estava na festa quando foi abordada por uma mulher desconhecida, que a convidou para ir até sua casa buscar cigarros, convite que foi aceito. Ao chegar ao local, a vítima encontrou o filho desta desconhecida, que a puxou para um quarto e a abusou sexualmente, trancando a porta.

Após o ato, mãe e filho fugiram. A Polícia Civil foi acionada e imediatamente iniciou duas frentes de investigação: uma para ouvir os depoimentos dos envolvidos e outra para localizar os suspeitos.

Com informações sobre a localização do autor, a polícia, em conjunto com a Polícia Militar, conseguiu efetuar a prisão do homem. Durante o interrogatório, ele confessou o crime.