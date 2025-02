Interceptados pela FAB, traficantes queimam avião com 500 kg de drogas

A Força Aérea Brasileira (FAB), com apoio da Polícia Federal, interceptou no domingo (2.fev.25) uma aeronave que entrou irregularmente no espaço aéreo brasileiro, vinda do Peru. Durante a operação, foram apreendidos cerca de 500 quilos de entorpecentes, sendo a maior parte maconha.

A ação ocorreu por volta das 10h e foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (Comae). O avião, um modelo EMB-810 Seneca, foi identificado pelos radares do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Sisdabra) assim que ingressou no território nacional e passou a ser monitorado por caças da FAB.

A aeronave foi forçada a pousar em uma pista de terra localizada a aproximadamente 80 quilômetros de Manaus (AM), mas acabou colidindo com árvores. Após a aterrissagem, os ocupantes incendiaram o avião e fugiram. De acordo com a Polícia Federal, cerca de meia tonelada de drogas foi destruída pelo fogo junto com os destroços.

A operação faz parte da Operação Ostium, que tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas e outras atividades ilícitas nas regiões de fronteira. As autoridades seguem investigando o caso.