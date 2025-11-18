'Irmão Mendes' vira réu por tráfico após prisão em operação da PF

Hermógenes Aparecido Mendes Filho, preso na Operação Sanctus, passa a responder também por tráfico de cocaína no Rio de Janeiro (RJ).
A Justiça Federal em Campo Grande aceitou a denúncia apresentada contra ele e outros dois investigados.
A decisão foi assinada pela juíza substituta Franscielle Martins Gomes Medeiros, da 5ª Vara Federal.
Também se tornaram réus Heitor de Oliveira Buss e Jair Marques Neto.
Os três responderão por tráfico e associação criminosa, com agravante pela possível atuação transnacional.
O caso começou no Ministério Público do Rio de Janeiro, tramitou em Maricá e depois foi remetido à esfera federal em Mato Grosso do Sul.
A mudança ocorreu após o juízo estadual identificar indícios de movimentação internacional da droga.
O flagrante que originou o processo ocorreu em 8 de dezembro de 2023.
Na ocasião, a polícia apreendeu 61,1 quilos de cocaína e 1 quilo de maconha.
Heitor e Jair foram detidos no local da abordagem.
A investigação aponta que o caminhão usado no transporte estava em nome de Jair, mas seria, na prática, de Hermógenes.
Os autos indicam que Heitor aguardava a carga em um galpão ligado a uma distribuidora de bebidas.
Segundo o processo, ele teria usado documentos falsos para operar o estabelecimento.
Hermógenes e o irmão, Ronaldo Mendes Nunes, já eram investigados na Operação Sanctus, da Polícia Federal.
A dupla é suspeita de chefiar um esquema voltado ao tráfico e à lavagem de dinheiro, com atuação que incluiria a entrada de drogas vindas do Paraguai.