Irmãos bandidos roubavam e estupravam mulheres em Campo Grande

Na manhã desta 5ª feira (31.out.24), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu um dos dois irmãos suspeitos de praticar uma série de roubos e estupros em Campo Grande. A ação, liderada pela equipe da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e com apoio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), resultou no cumprimento de um mandado de prisão após investigações que apontaram os irmãos como responsáveis por ataques a mulheres em diversos bairros da cidade.

As investigações começaram após o registro de um boletim de ocorrência de uma das vítimas, que relatou ter sido roubada e estuprada em sua própria residência, localizada no bairro Monte Castelo, no dia 23 de outubro.

Com base no relato e nos indícios coletados, a polícia identificou um padrão de ação semelhante em outros crimes, o que levou à identificação dos suspeitos. Foram então expedidos mandados de prisão para os dois irmãos, dos quais apenas um foi localizado e detido até o momento.

Três vítimas reconheceram o suspeito preso como autor dos crimes, confirmando o modus operandi característico das agressões. A polícia segue com as investigações.