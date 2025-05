João estrangulou Vanessa e bebê com mata-leão e depois queimou corpos

João Augusto Borges, de 21 anos, confessou ter matado a companheira, Vanessa Eugênio Medeiros, de 23 anos, e a filha do casal, Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, com golpes de mata-leão.

Os assassinatos ocorreram na 2ª feira (26.maio.25), no horário do almoço, na residência da família no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Após os crimes, ele voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o autor retornou para cumprir o restante de sua jornada de trabalho após matar mãe e filha. No fim do dia, ao voltar para casa, notou o início da decomposição dos corpos e decidiu queimá-los.

Segundo a Polícia Civil, João saiu novamente, comprou um galão e abasteceu com gasolina. Em seguida, embrulhou os corpos em cobertores, colocou no porta-malas do carro e os levou até uma área de mata no Indubrasil. Lá, ateou fogo nas vítimas e fugiu.

Na manhã desta 3ª feira (27.maio.25), ele foi até a 6ª Delegacia de Polícia Civil para registrar um falso boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Vanessa e da filha. No entanto, já era investigado e acabou preso em flagrante.

Durante o interrogatório, João afirmou que cometeu o crime porque estava insatisfeito com o relacionamento e não queria arcar com o pagamento de pensão alimentícia. O tom frio e calculista do depoimento chamou atenção dos investigadores, principalmente pelo fato de ele ter voltado ao trabalho após os assassinatos.

Agora, ele responderá por duplo feminicídio qualificado e destruição de cadáveres. A Polícia Civil segue apurando se houve participação de outras pessoas no crime e aguarda a conclusão de exames periciais para confirmar oficialmente as identidades das vítimas, cujos corpos foram encontrados carbonizados em um matagal.