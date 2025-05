Homem confessa que matou mulher e bebê para se livrar de pensão em MS

Um homem foi preso em flagrante nesta 3ª feira (27.maio.25), em Campo Grande, após confessar o assassinato da companheira e da filha de aproximadamente dois anos. Os corpos carbonizados das vítimas foram encontrados horas antes em um matagal no bairro Indubrasil.

O suspeito foi detido no momento em que tentava registrar o desaparecimento das vítimas na 6ª Delegacia de Polícia. Encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios (DHPP), ele confessou o crime e alegou ter matado mãe e filha porque "não queria pagar pensão" e por "influência" de uma mulher que conheceu no bairro. A identidade dela está sendo investigada.

A frieza do depoimento chamou a atenção dos investigadores. O homem afirmou que o relacionamento havia acabado e não demonstrou arrependimento, mesmo ao se referir à filha. Segundo a Polícia Civil, ele citou "influências" externas, mas negou que a mulher mencionada tenha pedido os assassinatos.

Os corpos foram encontrados em chamas por volta das 23h de 2ª feira (26.maio.25), após denúncia de moradores. O local é uma rua sem saída e isolada. Segundo o delegado Mateus Crovador, da DHPP, as vítimas foram mortas em outro local e levadas até o matagal. Imagens de câmeras de segurança e o modelo do veículo usado no crime já estão em análise.

A identificação oficial das vítimas está em andamento. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.