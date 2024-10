Jovem de 16 anos morre atropelada por carreta ao sair da escola em MS

A estudante Ana Vitória de Souza Dias, de 16 anos, morreu atropelada por uma carreta no fim da tarde de 2ª feira (21.out.24), enquanto transitava em uma bicicleta elétrica logo após sair da escola, em Jardim, a 239 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Jardim MS News, a vítima seguia pela Vila Angélica quando, no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Antônio Pinto Pereira, foi atingida pelo veículo, que trafegava apenas com o cavalo mecânico.

Ao perceber a colisão, o motorista desceu para prestar socorro e encontrou a vítima já sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pôde ser feito. O condutor prestou depoimento à polícia e, em estado de choque com o ocorrido, foi encaminhado para atendimento médico.

Ana Vitória cursava o primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual Coronel Pedro José Rufino. Por meio de nota, a instituição lamentou a tragédia e informou que as aulas foram suspensas nesta 3ª feira (22.out.24), em sinal de luto.

“A Direção Colegiada da Escola Cel. Pedro José Rufino comunica o falecimento da aluna Ana Vitória de Souza Dias, 1º Ano B. Em solidariedade à família, amigos, colegas e professores, NÃO HAVERÁ AULA TERÇA-FEIRA (22/10/24). Que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos. A Direção”, diz a nota.