Justiça bloqueia R$ 3,9 milhões de servidores ligados a desvio na prefeitura de Cuiabá

A Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), do Mato Grosso deflagrou, na manhã desta 3ª feira (17.set.24), a Operação Athena, que visa desarticular um esquema criminoso na Empresa Cuiabana de Saúde Pública, vinculada à Prefeitura de Cuiabá, entre os anos de 2021 e 2024.

A operação cumpre 16 mandados de busca e apreensão em Cuiabá e Várzea Grande, além de medidas de sequestro de bens e afastamento de servidores públicos.

A ação foi autorizada pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (Nipo), com buscas realizadas em endereços de investigados, visando a apreensão de equipamentos eletrônicos e documentos relacionados aos crimes. O Poder Judiciário também determinou o sequestro de imóveis e veículos, além do bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 3,95 milhões.

Entre as medidas decretadas, está o afastamento de cinco servidores públicos, incluindo o atual diretor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública. Além disso, os investigados estão proibidos de manter contato entre si, acessar as dependências administrativas da Saúde de Cuiabá, sair da comarca sem autorização judicial e terão que entregar seus passaportes.

A empresa Lume Divinum Comércio e Serviços de Informática, juntamente com seus representantes, também foi proibida de celebrar novos contratos com entes públicos, especialmente com o município de Cuiabá. A decisão judicial impede ainda que a administração municipal realize contratações diretas de serviços de instalação e configuração de câmeras de segurança e locação de impressoras, sem licitação.

Os mandados foram cumpridos com o apoio das equipes da Delegacia Fazendária, Delegacia Especializada do Meio Ambiente e Gerência de Combate ao Crime Organizado, visando a elucidação completa do esquema.