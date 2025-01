Suspeito de roubo, Henrique morre em confronto com a PM no Caiobá

Henrique Passos, de 23 anos, morreu na madrugada desta 5ª feira (23.jan.25) após confronto com policiais do Batalhão de Choque no bairro Caiobá, em Campo Grande. O jovem, que já tinha passagens por tráfico de drogas, furto, receptação, lesão corporal e violência doméstica, também era suspeito de roubar um veículo.

Segundo informações da Polícia Militar, o confronto ocorreu por volta das 2h, quando os policiais realizavam patrulhamento na região e deram ordem de parada ao condutor de um Jeep Renegade branco. O motorista do veículo era Henrique, que desobedeceu à ordem e iniciou fuga em alta velocidade, percorrendo diversas ruas antes de perder o controle do veículo e invadir um terreno baldio na Rua Hera.

Após o acidente, os agentes tentaram abordar o suspeito, ordenando que ele mantivesse as mãos visíveis e permanecesse em posição de segurança. Henrique, no entanto, reagiu de forma agressiva, sacando uma arma de fogo e atirando contra os policiais. Os agentes revidaram, atingindo o suspeito no tórax.

Ele foi socorrido no local e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 2h30. Durante a ocorrência, dois pinos de cocaína foram encontrados com Henrique, e o material foi enviado para análise laboratorial.

As armas envolvidas no confronto – um fuzil T4 e uma pistola Beretta 9mm pertencentes aos policiais – foram recolhidas pela perícia para análise. O Jeep Renegade utilizado pelo suspeito foi levado ao pátio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), pois existe suspeita de que o rapaz havia roubado.