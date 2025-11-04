Lewandowski demite PRF que matou estudante Anne Caroline com tiros de fuzil

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou a demissão do policial rodoviário federal Thiago da Silva de Sá, responsável pela morte da estudante de enfermagem Anne Caroline Nascimento Silva durante uma abordagem em 2023, no Rio de Janeiro.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, com base em recomendação da corregedoria da PRF.

Sá foi considerado responsável por infrações disciplinares ao violar normas legais e agredir civis durante o serviço.

Na ação, ele disparou sete vezes com fuzil contra o carro onde estavam Anne Caroline e seu marido; um dos tiros matou a estudante, outro feriu uma diarista que passava pela rodovia.

A investigação concluiu que apenas Sá atirou. Apesar da demissão, ele ainda pode recorrer da decisão na esfera administrativa ou judicial.