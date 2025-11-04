MS Notícias

04 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA POLICIAL

Lewandowski demite PRF que matou estudante Anne Caroline com tiros de fuzil

Crime ocorreu durante abordagem em 2023, no Rio de Janeiro

Reprodução
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou a demissão do policial rodoviário federal Thiago da Silva de Sá, responsável pela morte da estudante de enfermagem Anne Caroline Nascimento Silva durante uma abordagem em 2023, no Rio de Janeiro.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, com base em recomendação da corregedoria da PRF.

Sá foi considerado responsável por infrações disciplinares ao violar normas legais e agredir civis durante o serviço.

Na ação, ele disparou sete vezes com fuzil contra o carro onde estavam Anne Caroline e seu marido; um dos tiros matou a estudante, outro feriu uma diarista que passava pela rodovia.

A investigação concluiu que apenas Sá atirou. Apesar da demissão, ele ainda pode recorrer da decisão na esfera administrativa ou judicial.

