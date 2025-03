Lojista revendeu 26 celulares furtados da Secretaria de Saúde de CG

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), recuperou 26 celulares furtados do estoque da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (SESAU). Os aparelhos, novos e ainda com caixas e carregadores, haviam sido doados pela Receita Federal para auxiliar o trabalho das equipes de saúde do município.

A investigação revelou que, dos 48 celulares desaparecidos, 26 foram localizados em posse de terceiros que alegaram ter comprado os itens de boa-fé. Segundo os compradores, os aparelhos estavam com preço compatível ao de mercado, mas sem nota fiscal. Eles acreditavam que os celulares eram de origem estrangeira.

Um lojista foi identificado como o revendedor da maioria dos aparelhos. Ele afirmou ter adquirido os celulares de um servidor da própria SESAU. O homem, de 28 anos, foi indiciado por peculato.

A Polícia Civil alerta para os cuidados na compra de aparelhos celulares, recomendando que sejam adquiridos sempre com nota fiscal, caixa e demais componentes originais. A DERF também lembra que a procedência dos aparelhos pode ser verificada gratuitamente pelo site da ANATEL, por meio do número IMEI.

A investigação continua para localizar os demais celulares furtados.