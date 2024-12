Macaco falha e homem morre esmagado por veículo ao trocar pneu em MS

Davi do Nascimento, de 66 anos, morreu na tarde de 2ª feira (16), após ser esmagado por uma caminhonete Ford/4000 enquanto realizava a manutenção do veículo no anel viário de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do Jornal da Nova, o motorista trafegava em direção à rotatória da MS-134, que liga Nova Andradina a Batayporã, quando o cardan do veículo caiu. Ao parar para realizar o reparo e também trocar um dos pneus, o macaco hidráulico utilizado cedeu, fazendo com que a caminhonete, carregada de ramas de mandioca, tombasse sobre ele.

Populares que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros Militar. No entanto, ao chegarem, os socorristas constataram que Davi já estava sem sinais vitais. A Polícia Científica foi acionada para realizar os levantamentos periciais e encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).