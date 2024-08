'Malote' morre em confronto após atirar contra equipe do Batalhão de Choque da PM

Na madrugada desta 6ª feira (9.ago.24), um suspeito morreu após um confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina no bairro Guanandi, em Campo Grande.

A equipe policial avistou um veículo Voyage parado com dois indivíduos em seu interior, em um horário considerado suspeito. Durante a abordagem, o motorista do veículo apontou uma arma para os policiais, que reagiram à ameaça iminente e dispararam contra o suspeito.

Após o confronto, ambos os indivíduos desceram do veículo. O suspeito ferido, identificado como Marlon Robert Gonzalez Sena, de 22 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O outro ocupante do veículo, que não reagiu durante a ação, foi conduzido à delegacia como testemunha.

Marlon Robert Gonzalez Sena, conhecido como "Malote", possuía uma extensa ficha criminal. No momento do confronto, foi apreendido com ele um revólver calibre .32. O veículo Voyage utilizado pelos suspeitos havia sido tomado de uma pessoa que pegou o carro sem a autorização da mãe.

A Polícia Militar segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.