Choque prende quadrilha que entregaria encomendas por 'pombo' na Máxima

Uma equipe da Polícia Militar (Choque) prendeu Alex Dinis da Silva (vulgo: cabelo, magrão), de 40 anos, Janaína Insauralde de Oliveira, de 23 anos, Roberlan da Silva Araújo, de 18 anos (vulgo: apocalipse) e Ana Paula, de 37 anos, na madrugada desta 5ª feira (19.out.23), em pontos de venda de drogas no Jardim Canguru, Tarumã e Jardim Noroeste, em Campo Grande (MS).

Segundo o registro de ocorrência, além de drogas, uma pistola, marca Taurus, calíbre 380 milímetros e 12 munições foi apreendida.

De acordo com os policiais, durante patrulhamento do Choque pela Avenida Gury Marques, abordaram um Alex em atitude suspeita, encontrando drogas em sua posse. Sob entrevista, ele revelou que havia adquirido o entorpecente no Bairro Tarumã, por intermédio de um homem vulgo ‘Gafanhoto’ que está preso na penitenciária de Segurança Máxima.

Então, os policiais foram até a Rua Andreara n° 32 no Tarumã e havia diversas pessoas em frente a uma casa que correram ao verem a viatura. Os PMs entraram na residência informada por Alex e lá encontraram Janaina, que estava atuando como segurança de uma quantia de drogas que estava numa sacola plástica no armário do quarto. Ela disse para a polícia que estava morando há dois dias na casa para cuidar da droga.

A polícia disse que em ato contínuo encontrou a pistola numa sacola jogada na “grama da casa vizinha”.

Então, o Choque entrevistou os três presos e eles disseram que haviam adquirido a droga no Jardim Noroeste onde supostamente haveria uma grande quantidade de droga.

Diante disso, a PM foi até à Rua Atibaia nº 77 onde encontraram Roberlan (vulgo: apocalipse). Ele teria franqueado a entrada da PM na casa, onde foram achados 65 papelotes de maconha que eram uma encomenda para ser entregue no Presídio De Segurança Máxima, Jair Ferreira de Carvalho, usando como meio de transporte a modalidade conhecida como "Pombo". Pelo serviço, Roberlan disse que receberia R$ 600 de um detento conhecido como "BR".

Ainda no mesmo terreno em que prenderam Roberlan, a PM vistoriou uma casa anexa em que estava Ana Paula. Durante revista na casa, os policiais disseram que encontraram na fronha de um dos travesseiros vários volumes redondos envoltos por fita adesiva; eram drogas e celulares, também encomenda para ser entregue no presídio. Ana Paula disse que receberia R$ 200 pelo serviço.

O saldo da operação foram 4 presos, a apreensão de 24kg de maconha, 4kg de cocaína, 5 celulares, 1 pistola calíbre 380 e 12 munições.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento do Cepol.