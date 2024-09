Mantida presa, Deolane Bezerra é investigada por ligações com o PCC

Após audiência de custódia realizada na manhã de 5ª feira (5.set.24), a Justiça de Pernambuco decidiu manter a prisão preventiva da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, além de sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos.

A sessão ocorreu por videoconferência a partir da Colônia Penal Feminina do Recife, onde ambas estão detidas desde a manhã de 4ª feira (4.set.24), após serem presas em uma operação da Polícia Civil na casa da família, localizada na zona sul da capital pernambucana.

Além das acusações de envolvimento em um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, novos indícios apontam para possíveis ligações de Deolane com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicaram que a advogada teria recebido uma transferência financeira de Francisca Alves da Silva, esposa de Alejandro Herbas Camacho Júnior, irmão de Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola, o líder do PCC. Essa conexão levantou suspeitas sobre uma possível associação de Deolane com os líderes da organização criminosa.

As prisões ocorreram durante a Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, com o objetivo de desarticular uma rede criminosa que atuava em cinco estados: Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná e Goiás.

A operação mobilizou 170 agentes e resultou no cumprimento de 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. Além de carros de luxo, aeronaves, imóveis e embarcações, as autoridades sequestraram ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões. No Recife, a operação focou um prédio de luxo em Boa Viagem, onde a família de Deolane residia.

A irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, confirmou a prisão preventiva de ambas nas redes sociais e relatou que outra ação de busca e apreensão foi realizada na casa da família em São Paulo, onde foram apreendidos dinheiro e relógios de alto valor.

As investigações tiveram início em abril de 2022 e revelaram a amplitude do esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, que movimentava grandes somas em diferentes estados. As autoridades continuam apurando o caso, com foco na possível ligação entre Deolane Bezerra e a facção criminosa, além de buscarem desmantelar completamente a organização criminosa envolvida no esquema.