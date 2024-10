Márcio matou Francisca esganada ao ser questionado sobre bebedeira

Márcio Bento Bolano, de 40 anos, preso no domingo (27.out.24) pelo feminicídio da esposa, Francisca de Assis Rocha, de 67 anos, cometeu o crime após uma discussão provocada por ele não aceitar ser questionado sobre o consumo de álcool. Os fatos ocorreram na residência do casal, no Jardim Universitário, em Ponta Porã, a 315 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a investigação, Márcio confessou ter esganado Francisca durante a briga. Ele relatou que, ao ser questionado por suas bebedeiras, perdeu o controle e a esganou. Francisca tentou resistir, mas ele só cessou a agressão quando ela parou de se mexer. Márcio disse ter acreditado que a esposa estava dormindo, percebendo que ela havia morrido apenas ao amanhecer, ao notar o corpo frio.

Inicialmente, o autor tentou encobrir o crime, alegando que a esposa havia se suicidado. No entanto, vizinhos desconfiaram da versão, já que o corpo estava sobre a cama, e não no banheiro, como Márcio afirmava. Eles acionaram a polícia, e um agente da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), que estava próximo, percebeu arranhões no rosto do suspeito e notou seu comportamento agressivo.

Equipes da Força Tática e da Seção de Investigações Gerais foram mobilizadas, e a perícia recolheu um cinto no local, utilizado na tentativa de forjar o suposto suicídio. O filho da vítima, de 22 anos, com necessidades especiais, presenciou a cena e foi acolhido por familiares. Márcio Bento Bolano foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça para responder pelo feminicídio.