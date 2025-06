Marido mata Roseni com suposto tiro 'acidental' de escopeta

Roseni da Silva Karnoski, de 52 anos, foi morta por um disparo de um escopeta calibre .12 na noite da 3ª feira (24.jun.25), em Nova Mutum (MT).

Segundo a polícia mato-grossense, ela foi atingida por volta das 20h55, em uma propriedade rural situada próximo da comunidade Ranchão.

A alegação inicial é a de que o marido dela, que não teve o nome divulgado, estava realizando a manutenção na espingarda quando houve o disparo.

O projétil atingiu na região do tórax dela e a PM narrou que interceptou um veículo levando Roseni ao hospital.

Ela, então, foi transferida para uma ambulância e encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro e guarnição da PM disse que seguiu até a propriedade rural.

Na casa da vítima, a PM disse que encontrou o marido dela em "estado de choque", ameaçando suicidar, pois atingir a esposa acidentalmente quando realizava a manutenção no armamento.

Após aproximadamente uma hora de negociação o marido da vítima concordou em se entregar.

Havia bastante sangue pela casa, a arma estava em cima do sofá, no local também foi localizado munições de outros calibres e ainda outras duas armas de fogo sendo um calibre .22 e outra calibre .36, todas devidamente registradas.

No local também foi localizado uma espingarda de pressão cal 5.5. O marido da vítima foi encaminhado à Delegacia Judiciária de Nova Mutum, juntamente com as armas recolhidas no local, para as devidas providências.

A vítima chegou no Hospital com vida, sofreu parada cardiorrespiratória, os médicos conseguiram reanimar, porém posteriormente sofreu mais duas paradas, não resistiu e veio a óbito.