Médico é indiciado por crimes sexuais contra 5 colegas de trabalho em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande, finalizou a investigação e indiciou um médico acusado de uma série de crimes sexuais, envolvendo cinco vítimas. No final de 2023, a polícia foi informada sobre as supostas práticas ilegais de um médico que atuava na cidade, acusado de cometer crimes sexuais contra colegas de trabalho no próprio ambiente de trabalho.

De acordo com o depoimento da primeira vítima, uma enfermeira, o médico teria tentado agarrá-la à força, com a intenção de realizar atos libidinosos. Durante a investigação, outras testemunhas que tiveram contato com o profissional foram ouvidas, revelando que comportamentos de cunho sexual inadequado eram frequentes, incluindo elogios impróprios e até uma tentativa de estupro com o uso de violência, semelhante ao relato da primeira denunciante.

As investigações também revelaram que outras quatro mulheres, todas profissionais da área da saúde, relataram terem sido vítimas de atos semelhantes. Elas mencionaram episódios em que o médico teria feito "cantadas constrangedoras de cunho sexual" na presença de pacientes, além de ter tentado tocá-las ou se aproximar fisicamente sem o consentimento delas.

Diante das evidências coletadas, o médico de 25 anos foi indiciado por um caso de estupro e por quatro casos de importunação sexual, caracterizados como crimes continuados. O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário, onde aguardará julgamento.

Além disso, assim que os fatos foram comunicados, o hospital onde o médico trabalhava adotou medidas disciplinares, instaurando um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a responsabilidade funcional do acusado e aplicar as devidas sanções na esfera administrativa. O médico foi, então, afastado cautelarmente de suas funções no município.