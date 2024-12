Menina de 4 anos é internada com suspeita de maus-tratos em MS

Uma menina de quatro anos foi internada na noite de 5ª feira (12.dez.24) na Santa Casa de Campo Grande, em estado grave. A criança chegou à unidade hospitalar com um quadro clínico crítico, apresentando apendicite, fratura na clavícula e um objeto estranho no abdômen, o que levantou suspeitas de maus-tratos e possível abuso.

A situação veio à tona após a menina ser inicialmente atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. A mãe relatou que a criança estava com febre, vômito e diarreia havia três dias. Durante o atendimento, exames de raio-x identificaram a presença de um objeto no abdômen da menina. Além disso, foi informado que ela já havia sido atendida anteriormente na mesma unidade com a clavícula quebrada.

Devido à gravidade do caso, a criança foi transferida para a Santa Casa, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência para tratar da apendicite. Durante a avaliação médica, foi levantada a suspeita de que o objeto encontrado poderia ter sido inserido pela região anal, o que motivou a comunicação às autoridades.

Enquanto a criança era atendida, a médica da UPA acionou a Polícia Militar ao perceber a ausência da mãe durante o atendimento. Posteriormente, a mãe explicou aos policiais que havia se retirado para conversar com uma advogada, o que teria sido comunicado à assistente social.

A Polícia Civil registrou o caso como maus-tratos e segue investigando as circunstâncias envolvendo as lesões e a presença do objeto no corpo da criança. Um perito do Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) deve ser acionado para esclarecer a origem do objeto e determinar se houve abuso.