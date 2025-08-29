Morto após abusar e assassinar Emanuelly, Marcos tinha ficha com 2 estupros

Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, morto em confronto com a polícia na manhã desta 5ª feira (28.ago.25), já acumulava um histórico de passagens por crimes violentos. Ele foi identificado como o autor do sequestro, estupro e assassinato da menina Emanuelly Victória Souza Moura, de apenas 6 anos, encontrada morta na noite de 4ª feira (27.ago.25), em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, Marcos já havia sido detido por furto qualificado em 2018, duas vezes por estupro de vulnerável (em 2019 e 2020) e por injúria e violência doméstica em 2024. Mesmo com esse histórico, ele circulava livremente e foi acolhido pela família da própria vítima, que morava na Vila Taquarussu.

Após o desaparecimento de Emanuelly, imagens de câmeras de segurança mostraram Marcos levando a menina pela manhã. Horas depois, seu corpo foi encontrado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, enrolado em uma coberta com fita adesiva, dentro de uma banheira de bebê, escondida debaixo da cama, na casa do autor, na Vila Carvalho. O local foi isolado para os trabalhos da Perícia.

A caçada ao criminoso mobilizou forças policiais de várias unidades, incluindo a Delegacia de Homicídios, o Batalhão de Choque, o Grupo de Operações e Investigações (GOI) e a Polícia Civil. Marcos foi localizado na manhã desta quinta, na zona rural de Campo Grande, na saída para Rochedo. Durante a tentativa de abordagem, ele sacou uma arma, trocou tiros com os policiais e acabou baleado. Mesmo socorrido à UPA da Vila Almeida, não resistiu aos ferimentos.

Segundo nota da Polícia Civil, os crimes atribuídos a Marcos incluem sequestro e cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, vilipêndio de cadáver e ocultação de cadáver. Ainda de acordo com as autoridades, os antecedentes do autor reforçam a gravidade e a reincidência de sua conduta criminosa.

TRAGÉDIA

Na manhã de 4ª feira (27.ago.25), por volta das 8h30, Marcos foi visto por câmeras levando Emanuelly para longe de casa. O desaparecimento da menina só foi percebido à noite, quando os pais registraram o boletim de ocorrência. Informações repassadas por moradores da Vila Carvalho levaram a polícia até uma casa onde Marcos costumava ficar. O imóvel estava vazio, mas documentos com o nome do suspeito foram encontrados no local.

Foi também nessa casa que, após novas buscas, o corpo da menina foi localizado em um dos quartos. As marcas no chão e sinais de tentativa de ocultação levantaram suspeitas imediatas. A partir daí, as equipes intensificaram as buscas por Marcos, que terminou localizado e morto no dia nesta 5ª feira..