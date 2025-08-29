Vídeo: Emanuelly, de 6 anos, é estuprada e morta pelo 'amigo do pai'

Uma câmera mostra Emanuelly Victória Souza Moura, de 6 anos, sendo levada por Marcos Willian Teixeira Timóteo, vulgo "Gordinho", de 20 anos, na manhã de ontem (27.ago).

Segundo a Polícia Militar, a criança foi encontrada morta nesta 5ª feira (28.ago.25), na Vila Carvalho, em Campo Grande (MS).

No local onde o corpo dela foi achado, é a residência de "Gordinho", pessoa conhecida da família de Emanuelly, que teria encontrada o pai dela após assassiná-la. “Ele ficou a tarde inteira comigo, quando viu que eu estava desesperado procurando-a. Ele sumiu. Foi lá na casa dele tentar enterrá-la, mas aí fugiu antes. Eu achei que ela estava com a minha mãe”, explicou o pai à um site local.

A criança foi encontrada com sinais de estrangulamento sob a cama de "Gordinho", dentro de uma espécie de banheira infantil, enrolada a um cobertor.

O pai da criança contou que conhecia o suspeito há dois anos.

IMAGENS DA CÂMERA

Emanuelly foi atraída pelo suspeito da casa dos pais, na Vila Taquarussu.

Uma câmera mostra a pequena seguindo seu suposto assassino por volta das 8h35 de 27 de agosto.

Ela estava usando uma roupinha simples, de bebê: blusinha de manga longa e uma calça de moletom.

Já o suspeito usava camiseta roxa, shorts jeans e boné. Assista ao vídeo:

A Polícia ainda não sabe se "Gordinho" fez o trajeto até sua casa, de cerca de 2,4 quilômetros, a pé com a menina.

HISTÓRICO DE ESTUPRADOR

Conforme a ficha criminal, "Gordinho", tem histórico com estupro de vulnerável. Uma das vítimas foi um bebê de um ano que foi abandonado em matagal após o abuso. A outra, uma menina de 11 anos.

A suspeita inicial é de que a pequena Emanuelly também tenha sido estuprada por "Gordinho", antes de ser morta.

A Polícia Civil chegou a divulgar cartaz de procurado pedindo ajuda para encontrar o homem.

MORTO EM CONFRONTO

A Polícia informou que “Gordinho” foi baleado por uma equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e acabou morrendo ainda na manhã desta quinta, 28.

De acordo com os investigadores, o estuprador teria sido encontrado na região do 'Inferninho' — na saída para Rochedo — quando tentou empreender fuga e acabou sendo atingido e morto.