Moto explode em colisão e mata jovem de 20 anos na BR-262, em MS

Cemilton do Prado Filho, de 20 anos, morreu grave acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (10), na BR-262, em Três Lagoas, a cerca de 326 quilômetros de Campo Grande. O jovem motociclista morreu carbonizado após colidir de frente com um caminhão.

As informações são de que a vítima seguia pela rodovia no sentido de Campo Grande a Três Lagoas quando, ao fazer uma curva, colidiu frontalmente com o caminhão. O impacto da colisão foi tão intenso que a motocicleta explodiu, causando um incêndio que rapidamente atingiu o motociclista, que não resistiu e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem, constataram que nada poderia ser feito para salvar a vítima.

O acidente também mobilizou a Polícia Civil, a Polícia Científica e a Polícia de Trânsito, que interditaram ambos os sentidos da rodovia para realizar os procedimentos necessários. O acidente deixou o trânsito interrompido por várias horas na BR-262, enquanto as equipes trabalhavam na cena e realizavam a perícia.